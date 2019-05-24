Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim Ligi'nde şampiyon Altınordu

Spor Toto Gelişim Ligi'nde şampiyon Altınordu

4 saat önce

Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu mağlup eden Altınordu, şampiyonluğa ulaştı.

Spor Toto Gelişim Ligi'nde şampiyon Altınordu, System.String[]
Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu mağlup eden Altınordu, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen finallerde, Altınordu'nun şampiyon olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın ikinci tamamladığı finallerde, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un da üçüncü olduğu kaydedildi.
Karşılaşmaları, Genç Milli Takım antrenörlerinin de takip ettiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:01 Kaynak: AA
Beşiktaş, Altınordu, Spor
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