Spor Toto Gelişim Ligi'nde şampiyon Altınordu
4 saat önce
Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu mağlup eden Altınordu, şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:01 Kaynak: AA
Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Beşiktaş
'ı penaltı atışları sonucu mağlup eden Altınordu
, şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen finallerde, Altınordu'nun şampiyon olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın ikinci tamamladığı finallerde, Evkur Yeni Malatyaspor
'u 3-1 yenen Trabzonspor
'un da üçüncü olduğu kaydedildi.
Karşılaşmaları, Genç
Milli Takım antrenörlerinin de takip ettiği aktarıldı.
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