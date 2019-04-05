Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim U17 Ligi

Spor Toto Gelişim U17 Ligi

53 dakika önce

Spor Toto Gelişim U-17 Ligi 27.Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u Yiğit Yavuz Deniz'in golleri ile 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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Spor Toto Gelişim U-17 Ligi 27.Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u Yiğit Yavuz Deniz'in golleri ile 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Sinan Berköz xx, Mustafa Kalaycı xx, İzzet Samur xx

İ.M.Kayserispor U17: Onur Can Özdemir xxx, Recep Perişik xxx, Ahmet Emre Çöllü xxx, Sinan Ayhan xxx, Erden Tomarza xxx, Eren Kurt xxx, Yiğit Yavuz Deniz xxxx, Semih Emir Erdoğan xxx, Berkay Kara xxx, Cihan Tokmak xxx, Muammer Emre Çelik xxx

D.G.Sivasspor U17: Can Doğan Kan x, Erdem Arıç x, Türker Hacıoğlu x, Fırat Çağlar Polat x, Smet Almalı x, Murat İnce x, Bahtiyar Mehmet Demirhan x, Recep Tayyip Torunx, Arda Keser x, Samet Kılıçkaya x, Muhammed Ali Çalışır x

Goller: Yiğit Yavuz Deniz dk.7.56 (İstikbal Mobilya Kayserispor U-17) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:59 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Sivasspor, Kayserispor, Spor
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