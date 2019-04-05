Spor Toto Gelişim U17 Ligi

Spor Toto Gelişim U-17 Ligi 27.Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor
'u Yiğit Yavuz Deniz'in golleri ile 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet
Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Sinan
Berköz xx, Mustafa Kalaycı
xx, İzzet Samur xx
İ.M.Kayserispor U17: Onur Can
Özdemir xxx, Recep Perişik xxx, Ahmet Emre
Çöllü xxx, Sinan Ayhan
xxx, Erden Tomarza
xxx, Eren Kurt
xxx, Yiğit Yavuz Deniz xxxx, Semih Emir Erdoğan xxx, Berkay
Kara xxx, Cihan Tokmak xxx, Muammer Emre Çelik
xxx
D.G.Sivasspor U17: Can Doğan
Kan x, Erdem Arıç x, Türker Hacıoğlu x, Fırat
Çağlar Polat x, Smet Almalı x, Murat İnce
x, Bahtiyar Mehmet Demirhan
x, Recep Tayyip
Torunx, Arda Keser x, Samet Kılıçkaya
x, Muhammed Ali
Çalışır x
Goller: Yiğit Yavuz Deniz dk.7.56 (İstikbal Mobilya Kayserispor U-17) - KAYSERİ