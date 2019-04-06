Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim U19 Ligi

Spor Toto Gelişim U19 Ligi

17 dakika önce

Spor Toto Gelişim U-19 Ligi 27.Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

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Spor Toto Gelişim U-19 Ligi 27.Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Bilge Kaan Çakır xxx, Mehmet Altıparmak xxx, Berkan Özkoçak xxx

İ.M.Kayserispor U19: Berke Kaya xxx, Barış Emirhan Doğan xxx, Burak Burcu xxx, Aras Aydın xxx, Osman Çötür xxx, Ercan Çiftçi xxx, Taner Gümüş xxx, Süleyman Okçu xxx, Muhammed Akçiçek xxx, Mehmet Turan Karamahmut xxx, Hüseyin Can Taş xxx

D.G.Sivasspor U19: Muhammet Can Tuncer x, Eren ÇEtindere x, Mikail Balkaya x, Mehmet Kartal x, Mustafa Çay x, Özkan Yiğiter x, Kubilay Eren Şahin x, Mert Canbolat x, Halil Güzel x, Safa Gundak x, Çağrı Karabey x

Goller: Ercan Çiftçi dk 65, Taner Gümüş dk 79, Muhammed Akçiçek dk 90 (İstikbal Mobilya Kayserispor U-19) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:54 Kaynak: İHA

Sivasspor, Kayserispor, Spor
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