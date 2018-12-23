Son Dakika Haberleri: Spor Toto Judo Süper Ligi'ne Yükselenler Belirlendi

Spor Toto Judo Süper Ligi'ne Yükselenler Belirlendi

2 saat önce

Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla yapılan karşılaşmalarla sona erdi.

Spor Toto Judo Süper Ligi'ne Yükselenler Belirlendi, System.String[]


Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla yapılan karşılaşmalarla sona erdi. Kadınlarda Karşıyaka Belediyespor Kulübü ve erkeklerde Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldular.

Antalya'da judo heyecanı, Spor Toto Süper Ligi'ne yükselme müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda 7, erkeklerde 9 takımın yer aldığı karşılaşmalar sonunda, kadınlarda Karşıyaka Belediyespor Kulübü ve erkeklerde Antalya Prens Gençlik Spor Kulüpleri şampiyonluklarını ilan ederek 2019 yılının Spor Toto Süper Ligi ekipleri arasında yer aldılar. Karşılaşmalar sonunda kadınlarda Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ikinciliği, Etimesgut Belediye Spor Kulübü ve 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde ederek Spor Toto Süper Ligi'ne yükseldiler.

Erkeklerde Antalya Prens Gençlik Spor Kulübünün ardından ikinci olan Ordu BŞK Spor Kulübü ile üçüncülük elde eden Süleymanpaşa  Belediye Gençlik Spor Kulübü ve Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Spor Toto Süper Ligi'nin yeni ekipleri oldular.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Spor
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