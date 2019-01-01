Son Dakika Haberleri: Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

1 saat önce

Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi.

Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın, System.String[]
Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaptı. Eczacıbaşı VitrA rakibini yakalayarak teknik molaya 12-10 üstün girmeyi başardı. Üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.

İkinci setteki üstün oyununu 3. sette de sürdüren Eczacıbaşı VitrA, 7-3 öne geçti. Turuncu-beyazlılar teknik molaya da 12-10üstün girdi. Eczacıbaşı VitrA, etkili oyununu setin sonuna kadar devam ettirdi. Seti 25-17 alan turuncu-beyazlılar setlerde 2-1 öne geçti.

VakıfBank 4. sete iyi başlarken 9-6 üstünlük yakaladı. Sarı-siyahlılar rakibi önünde iyi oyununu devam ettirdi ve teknik molaya 12-10 önde girmeyi başardı. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Kaynak: EuroSport.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:25 

Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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