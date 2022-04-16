Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1. kademe yarışması Mardin'de yapıldı - Son Dakika
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Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1. kademe yarışması Mardin'de yapıldı

16.04.2022 15:56
Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1. kademe yarışması Mardin'de yapıldı

Mardin'de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1. kademe yarışmaları gerçekleştirildi.

Mardin'de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1. kademe yarışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle merkez Artuklu ilçesinde, 4 kategoride düzenlenen yarışmaya, 42 kulüpten 200 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda, bazı sporcuların fenalaştığı gözlendi.

Yarışmalarda, 16 yaş kategorisi kızlarda Şerife Berra Güven, erkeklerde Ensar Bilir, 18 yaş kadınlarda Tülin Ek, erkeklerde Şeyhmus Çapat, 20 yaş kadınlarda Şükran Ayaz, erkeklerde Mazlum Demir ile büyük kadınlarda Ayşe Tekdal ve büyük erkeklerde Abdulselam İmük birinci oldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve davetliler, dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini verdi.

Vali Demirtaş, ödül töreninde, 200 sporcuyu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çok güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptıklarını, çocuk ve gençleri spora teşvik ettiklerini kaydeden Demirtaş, "Sporcularımız çok şükür sağlıklı bir şekilde parkurlarını tamamladılar. Yarışmada başarılı olan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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