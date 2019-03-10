Son Dakika Haberleri: Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonucu)

23 dakika önce

0 mağlup etti.

Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Braian Samudio'nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0

65. dakikada Cristian Sapunaru'nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat'ın ağları sarstı. 3-0

89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah xx, Abarhoun xxx, Melnjak xx, Awaziem xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 87 ?), Umar xx (Saadane dk. 73 xx), Samudio xx, Azubuike xx, Musa xx (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat xx

Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif

Teknik Direktör: Okan Buruk

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila x (Gyan dk. 64 x), Biyik x, Sapunaru x, Lopes x, Şamil x, Umut x (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin x (Kucher dk. 90+4 ?), Chery x, Deniz x, Kravets x

Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor) - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

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