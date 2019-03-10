Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonucu)

0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Braian Samudio'nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0
65. dakikada Cristian
Sapunaru'nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat'ın ağları sarstı. 3-0
89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor
yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Halis Özkahya
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Hakan Yemişken
xx Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan xx, Abdullah xx, Abarhoun xxx, Melnjak xx, Awaziem xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 87 ?), Umar xx (Saadane dk. 73 xx), Samudio xx, Azubuike xx, Musa xx (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat xx
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu
, Talbi, Orhan, Çınar
, Aatif
Teknik Direktör: Okan Buruk İstikbal Mobilya Kayserispor
: Lung x, Atila x (Gyan dk. 64 x), Biyik x, Sapunaru x, Lopes x, Şamil x, Umut x (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin
x (Kucher dk. 90+4 ?), Chery
x, Deniz x, Kravets x
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Vedat Muriç
(dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor) - RİZE