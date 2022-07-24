Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

24.07.2022 16:14
Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, 20 kategoride yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Deniz Çilli, AA muhabirine, turnuvaya 64 ilden 939 sporcunun katıldığını söyledi.

Kura çekimleriyle başlayan şampiyonda 3 günde yaklaşık 1800 bireysel müsabakanın yapıldığını dile getiren Çilli, "Turnuvada, kategorilerinde ilk 2'ye giren sporcular, 24-26 Eylül'de Romanya'nın Arat şehrinde yapılacak Balkan Şampiyonası'na gitmek için hak kazanacak. Yani, minikler milli takımımızı buradaki sonuçlarla oluşturacağız. Onlarla Balkan Şampiyonası'na gidip madalya arayacağız." ifadelerini kullandı.

Çilli, 20 kategorideki karşılaşmaların çekişmeli geçtiğini belirterek, "Antrenör arkadaşlarımızın çok iyi hazırlandıkları müsabakalar yaşandı. Buradaki şampiyona, Türkiye Judo Federasyonu'muzun ilerleyen yıllardaki olimpiyat takımımızın temellerini oluşturacak. İnşallah, buradaki geleceğin judocularını Türkiye'de iyi yerlerde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmaların sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları ve sertifikaları, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı
Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 16:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement