Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Karşılaşmaların sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları ve sertifikaları, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Kura çekimleriyle başlayan şampiyonda 3 günde yaklaşık 1800 bireysel müsabakanın yapıldığını dile getiren Çilli, "Turnuvada, kategorilerinde ilk 2'ye giren sporcular, 24-26 Eylül 'de Romanya 'nın Arat şehrinde yapılacak Balkan Şampiyonası'na gitmek için hak kazanacak. Yani, minikler milli takımımızı buradaki sonuçlarla oluşturacağız. Onlarla Balkan Şampiyonası'na gidip madalya arayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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