Son Dakika Haberleri: Spor toto şampiyonlar kupası, eczacıbaşı vitra'nın
Son Dakika Spor Spor toto şampiyonlar kupası, eczacıbaşı vitra'nın

Spor toto şampiyonlar kupası, eczacıbaşı vitra'nın

49 dakika önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx), Pınar (x), Gözde (x), Gabi (xx)ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia (xxx), Ergül (xxx), Boskovic (xxxx), Kim (xxx), Yasemin...

Spor toto şampiyonlar kupası, eczacıbaşı vitra'nın, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx), Pınar (x), Gözde (x), Gabi (xx)

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia (xxx), Ergül (xxx), Boskovic (xxxx), Kim (xxx), Yasemin (xxx), Gamze (xxx), Simge (xxx), Hande (xx), Lloyd (xx)

SETLER: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15

SÜRE: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19)

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir'de organize edilen 2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2.  Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Eczacıbaşı Topluluğu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:45 Kaynak: DHA
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