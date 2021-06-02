SPOR Spor Toto SK Hentbol Antrenörü Serdar Seymen: Her zaman iddiamızı ortaya koyacağız

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA/ ANKARA,(DHA) - Spor Toto Spor Kulübü Antrenörü Serdar Seymen, "Takımımızın bulunduğu yerde her zaman yine iddiamızı ortaya koyacağız. Spor Toto Spor Kulübü'nün ismini en iyi yerlere yazdırmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto Spor Kulübü, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Antrenör Serdar Seymen, yeni sezon planlamasını yapacaklarını belirterek, "Öncelikle transferlerimizi bitireceğiz. Bazı genç ve deneyimli oyuncuları bünyemize katacağız" diye konuştu.

"PANDEMİ ERTELEMELERİNDEN DOLAYI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BEŞİKTAŞ GİDECEK"

Bu sene şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarışamayacaklarını belirten Serdar Seymen, "Bu seneki şampiyonluğumuzdan dolayı Avrupa kupalarında mücadelemiz var. Yalnız şöyle bir durum var, normalde Şampiyonlar Ligi'nde bizim hakkımız olmasına rağmen bu sene maalesef biz Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağız. Burada bir süreç var. O süreç pandemiden kaynaklı Beşiktaş'ın geçen seneki şampiyonluğundan katılamamasından dolayı bir kaybımız var" şeklinde konuştu.

"ANKARA'YA YILLAR SONRA AVRUPA KUPASI MAÇLARI İZLETİRİZ"

Serdar Seymen, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun henüz programı belirlemediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz ikinci kupada katılacağız. İkinci kupada da şöyle bir karar verilecek. Biz direkt gruplardaki maçlardan mı başlayacağız yoksa ön elemeleri mi belirlenecek. Bunu Avrupa Hentbol Federasyonu belirleyecek. Kaç takımın nasıl katılacağını, grupların nasıl oluşacağı ile ilgili daha net bir açıklama yapılmadı ama o açıklama yapıldıktan sonra biz de ona uygun olarak kendi planlamamızı yapacağız. İyi bir hazırlık sezonu geçirmemiz gerekiyor. Eğer eleme grubundan başlayacaksak daha erken ligin açılması gerekiyor bizim açımızdan. Gruplardan başlayacaksak farklı bir format var. İnşallah gruplardan başlarız, hem Ankara'ya yıllar sonra çokça Avrupa kupası maçı izletiriz. Çünkü grupların 8, 6, 10 takım oluşması durumu var. Onlar da netlik kazanacak. Bu şekilde bir planlama yapacağız. Ondan sonrasını da duruma göre değerlendireceğiz."

"ÇOK GÜZEL BİR HAZIRLIK SEZONUNUN ARDINDAN TÜM TAKIM COVİD OLDUK"

Sezon başında takım halinde koronavirüs olduklarının altını çizen Seymen, "Çok güzel bir hazırlık sezonu geçirdik biz. 15 günlük Ayvalık'ta güzel bir çalışma ortamı olmuştu. Ondan sonra İzmir'de bir hazırlık turnuvasına katıldık. İzmir'deki turnuvanın hemen akabinde biz koronavirüs olduk, takım halinde olduk. Bizim takımda önce Can koronavirüs oldu, onun ardından oyuncularımız art arda olmaya başladılar. İzmir dönüşü hepimiz otobüsle yolculuk yaptığımız için bütün takım oldu. Bunun bize negatif kısmı da oldu pozitif kısmı da oldu. Negatif kısmı şu oldu ligin erken başlangıcında ciddi bir yara aldık. Tüm kazanımlarımızı kaybettik ama tekrar bir planlama yaptık. Biz şunu öngörmüştük. Ligdeki normal fikstüre uyulmayacağını öngörmüştük. Lig çok başa baş geçti, çok maç ertelendi. İnanır mısınız son haftaki Türkiye Kupası maçlarına gelene kadar maç ertelemeleri olmuştu. Her yerde sekteye uğradı ama biz bu durumu iyi yönettik diye düşünüyorum" ifadelerini kullandıç

"OYUN KÜLTÜRÜMÜZÜ YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Antrenör Serdar Seymen, geliştirdikleri bir oyun kültürlerinin olduğunun altını çizerek, "Çok genç oyuncularımız, çok deneyimli oyuncularımız var. Takımda ağabeylik yapıp bunları yönetecek oyuncularımız da var. Daha dinamik, kuvvet ve güçlerini katabilecek genç oyuncularımız da var. Bu sene de öyle olacak. Genç oyuncularımızla ağabeyler daha iyi uyum sağlayacaklar. Geçen seneden getirdiğimiz bir oyun kültürümüz var. Bu sene onu birazcık daha geliştirerek daha yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum. Bizim için daha iyi olacak" dedi.