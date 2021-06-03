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SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz - Son Dakika

SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz

03.06.2021 10:46

SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuzNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Spor Toto Spor Kulübü oyuncusu Durmuş Ali Tınkır, Her şey bizim için güzel geçti.

SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Spor Toto Spor Kulübü oyuncusu Durmuş Ali Tınkır, Her şey bizim için güzel geçti. Zorlu bir sezondu ama hedefe ulaştığımız için mutluyuz dedi.

Spor Toto Spor Kulübü oyuncusu Durmuş Ali Tınkır, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Durmuş Ali Tınkır, sezon öncesi bir koronavirüs süreci yaşadıklarını belirterek, Sezon bizim için oldukça zorlu başlayan bir süreçti aslında. Hazırlık döneminden sonra ligin ilk haftasında takımca bir korona geçirdik. Bu da bizim için ligin zorlu başlamasına sebep oldu diye konuştu.

KORONAVİRÜS SÜRECİNİ İYİ TOPARLADIK

Zor bir süreç olduğunun vurgusunu yapan 27 yaşındaki oyuncu, Antrenmanlardan 15 gün feragat etmek zorunda kaldık. Ondan sonrasında tabii toparlamak kolay olmuyor korona sürecinden sonra ama ben takımca iyi toparladığımızı düşünüyorum. Lige başladık, güzel bir hava yakaladık. Devam eden süreçte gayet iyi maçlar çıkardık. İlk yarıda sadece Beykoz mağlubiyetimiz ve Beşiktaş beraberliğimiz vardı ifadelerini kullandı.

UYUM SÜRECİ BİRAZ UZUN SÜRDÜ

İkinci devrede iyi bir performans sergilediklerini belirten tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı Takım yeni kurulan bir takım olduğu için birçok transferimiz vardı. Ben de dışarıdan geldim uyum sürecimiz biraz uzun sürdü ama ikinci devreye daha iyi girdik ve ligi de istediğimiz şekilde şampiyon olarak tamamladık.

SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz
SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz
SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz
SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz
SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Spor Toto SK Hentbolcusu Durmuş Ali Tınkır Hedefe ulaştığımız için mutluyuz - Son Dakika Spor


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