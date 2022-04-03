Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

03.04.2022 17:13
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Novais'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ponck elle müdahale etti. Alanyaspor'lu futbolcular topu taca atarak, Hakem Halil Umut Meler'in VAR kontrolü istedi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Yannick Bolasie'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse meşin yuvarlağı fileleri havalandırdı. 2-1

69. dakikada Bolasie ceza sahası dışından vurduğu sert şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Novais'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xxx, Borja xx, Novais xx, Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 46 xx), Tayfur Bingöl xx (Oğuz Aydın dk. 73 xx), Efecan Karaca xxx (Milunovic dk.78 xx), Candeias xxx (Ahmet Gülay dk 89 ?), Emre Akbaba xxx (Fer dk. 73 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Eduardo, Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx (Yannick Bolasie dk. 46 xx), Holmen xx, Ponck xx, Cemali Sertel xxx, Phiri xx, Gedson Fernandes xx, Boyd xx (Boldrin dk. 62 xx), Sabo xx (Jesus dk. 76 xx), Alper Potuk xx (Yusuf Sarı dk 46 xx), Pohjanpalo xx (Cisse dk. 46 xxx)

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Medeiros, Eren Elbayrak, Umar,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Emre Akbaba (dk. 9), Efecan Karaca (dk. 59 pen.) (Alanyaspor), Cisse (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Phiri (Çaykur Rizespor)

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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