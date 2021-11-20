Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında A. Hatayspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. Dakikada Fraport Tav Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Mukaıru'nun vuruşunda Munir gole izin vermedi
13. dakikada A.Hatayspor Lobjanıdze'nin sağ kanattan yaptığı ortada El Kaabi'nin kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffın gole engel olmayı başardı
16. dakikada Fraport Tav Antalyaspor'un atağında Andre Polı'nin ara pasında topla buluşan Amılton'un ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şutta meşin yuvarlak direğin yanından avuta çıktı
26. dakika Fraport Tav Antalyaspor'un sol kanattan Muaıru'nun yaptığı ortada uzak kale direğinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sert şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi
34. dakikada Hatayspor'un atağında El Kaabi'ye gelen topu Fraport Tav Antalyaspor kalecisi Boffın ceza sahası dışına çıkarak topu kafasıyla uzaklaştırmayı başardı
45+1. Dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Riberio'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+ 2 Amilton'un pasında topla buluşan Fredy'nin dar açıdan şutu direkten döndü, dönen topu takip eden Mukaıru topu boş kaleye göndermeyi başardı. 1-1
Stat: Hatay
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, M. Salih Mazlum xx, Ali Tuna xx
Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Burak xxx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi xx, Traore xxx, Lobjanidze xxx, El Kaabi xx, Mame Diouf xxx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Falette, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Antalyaspor: Boffin xx, Kudryashov xxx, Naldo xx, Veysel xx, Fredy xxx, Poli xx, Bünyamin xx, Doğukan xx, Amilton xx, Güray xxx, Mukairu xxx
Yedekler: Doğukan, Sousa, Floranus, Bahdır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Ghacha, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfonos Groenendijk
Goller: El Kaabi (dk. 45.1) (Hatayspor), Mukairu (dk. 45.2) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Burak Öksüz, Doğukan Sinik, Mukairu
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika