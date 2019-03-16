Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: A.konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: A.konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: A.konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Filipovic'in ceza sahası içinde yaptığı hatayla topu kapan Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında, Melnjak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Jonsson'un verdiği pas sonrası ceza sahası içinde Zuta'nın şutu, savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

43. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx

A.Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Filipovic x, Zuta xx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx, Milosevic xx, Mücahit x

Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı, Hurtado, Jahovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Ç.Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Azubuike xx, Musa xx, Samudio xx, Boldrin xx, Aatif Chahechouhe xx, Muriç xxx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Moroziuk, Saadane, Çınar, Aminu, Nakoulma

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Vedat Muriç (dk. 14) (Ç.Rizespor)

Sarı kart: Musa (Ç.Rizespor), Volkan (A.Konyaspor) - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

Konyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor
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