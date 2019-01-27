Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: A. Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: A. Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

58 dakika önce

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: A. Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası önünde verdiği pası bekletmeden kaleye gönderen Marko Jevtovic'in şutu Antalyaspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleciden geri döndü, Antalyaspor savunması topu son anda uzaklaştırdı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Filipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xxx, Traore xx, Milosevic xx, Fofana xx, Jahovic xx

Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Selim, Yatabare, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Erdon Daci, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Boffin x, Nazım xx, Salih xx, Bahadır xx, Cissokho xx, Zeki xx, Grando xx, Drole xx, Hakan xx, Serdar xx, Doukara xx,

Yedekler: Ferhat,Osman, Silva, Mustafa, Doğukan, Yekta, Harun, Mevlüt, Batuhan, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Jevtovic (dk.10) (A.Konyaspor)

Sarı kart: Drole (Antalyaspor) - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Konyaspor, Antalyaspor, Spor
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