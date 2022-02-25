Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

25.02.2022 22:07
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hakan ceza sahası dışında sağ çaprazından şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

52. dakikada orta sahada topla buluşan Gökhan'ın pasında topla buluşan Balotelli'nin vuruşunu kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

60. dakikada orta sahada rakipten topu alan Gökhan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önüne doğru ilerledi. Gökhan'ın sol ayağıyla çektiği şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası içerisinde atılan pasta topla buluşan Vargas'ın aşırtma vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Luiz Adriano ceza sahası içerisine girdi. Adriano'un şutunda top ağalarla buluştu. Ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

76. dakika orta alanda topla buluşan Ndao kaleci Muric'in önde olduğunu görünce topu doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Antalyaspor'da serbest vuruşu kullanan Fernando'nun ceza sahasına kestiği ortada Naldo kafayla vurdu. Top kaleci Muric'te kaldı.

84.dakikada ceza sahasına atılan uzun topta Assombalonga meşin yuvarlağı kontrol etti. Hemen ceza sahası önünde bulunan Balotelli'ye Assombalonga pasını verdi. Balotelli'in şutunda kaleci Boffin topu kurtardı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx (Kaan Kanak dk. 68 x), Gökhan İnler xx (Stambouli dk. 76 x), Djokovic xx, Yunus xx (Akintola dk. 86 ?), Belhanda x (Assombalonga dk. 68 x), Vargas xx (Bjarnason dk.86 x), Balotelli xx

Yedekler: Ferhat, Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt, Erhun Öztümer, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel xx, Naldo xx, Güray xx, Hakan xx (Poli dk. 75 x), Fernando xx, Ndao xx (Gökdeniz dk. 83 ?), Mehmedi xx (Fredy dk. 74 x), Doğukan xx (Kudryashov dk. 89 ?), Luiz Adriano xx (Wright dk.89 x)

Yedekler: Ataberk, Nuri Şahin, Ghacha, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı

Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk

Sarı Kart: Luiz Adriano (Antalyaspor)

(Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici - Zafer Şahin/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı) Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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