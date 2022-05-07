Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

07.05.2022 21:04
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada sağ çaprazda kullanılan serbest vuruşta Belhanda topu arka direğe kesti. Topa yükselen Tayyip kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Yusuf'un sağından ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Samet'in derinlemesine pasında Balotelli topu kontrol edemedi. Kaleci Yusuf kalesinden çıkarak topa uzanıp aldı. Bu pozisyonda Balotelli yerde kalarak penaltı bekledi. Ancak hakem Ümit Öztürk devam dedi.

76. dakikada Efkan'ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzeltip vurdu. Adana Demirspor savunmasından dönen topu Efkan bu kez sağ çaprazdan Emre Akbaba'ya verdi. Emre'nin altıpasın sağ çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

79. dakikada sol kanattan ilerleyen Vargas ceza sahasına ortasına açtı. Belhanda'ın sol ayağıyla gelişine şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

80. dakikada Alanyaspor'un atağında Candeias topu arka direğe kesti. Tayfur'un altıpasa çevirdiği top Adana Demirspor savunmasından sekti. Seken topu Tayfur, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR kontrolü sonrasında, Tayfur'un gol öncesi faul yaptığı belirlendi ve gol iptal edildi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Kısa xx, Gökhan Bilir xx

Adana Demirspor: Muric xx, İsmail xx (Semih Güler dk. 87 ?), Samet xx, Tayyip xx, Rassoul xx (Alper Uludağ dk. 79 x), Sinan Kurt xx, Gökhan İnler xx (Assombalonga dk. 87 ?), Yunus Akgün xx, Belhanda xx, Bjarnason xx (Vargas dk. 78 x), Balotelli xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Mustafa Kapı, Erhun Öztümer, Djokovic, Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Awaziem xx (Emre Akbaba dk. 68 x), Borja xx, Fer xx, Fatih xx, Efecan xx (Tayfur Bingöl dk. 58 x), Umut xx (Efkan Bekiroğlu dk. 68 x), Candeias xx (Novais dk. 84 ?), Diedhiou xx (Wilson Eduardo dk. 58 x)

Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Wilson Eduardo, Novais, MEvlja, Furkan Bayır, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Belhanda (dk. 32) (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (dk. 20 k.k), Emre Akbaba (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Semih Güler, İsmail Çokçalış, Balotelli, Belhanda (Adana Demirspor), Diedhiou, Awaziem, Umut Güneş, Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

(Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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