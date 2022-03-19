Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

19.03.2022 18:02
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Medipol Başakşehir atağında sağdan gelen pası alan Tolga, ceza sahası dışından kaleye yakın bölgeye orta yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top Muric'i aşarak ağlarla buluştu. 1-1

57. dakikada Adana Demirspor kontra atağında solda topla buluşan Yunus hızla ceza sahası yayına doğru ilerledi. Çalımlarla önünü boşaltan Yunus'un sert şutunda Volkan, topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz Türüç, köşeden ceza sahası dışındaki Trezeguet'i gördü. Trezeguet'nin gelişine şutunda top az farkla dışarı gitti.

75. dakikada ani baskı sonucu rakip yarı sahada topu kazanan Adana Demirspor'da Bjarnason'un ceza sahasına girmeden attığı şut, kaleci Volkan'da kaldı.

80. dakikada Adana Demirspor atağında orta sahada topu alan Bjarnason, pasını sağdaki Yunus'a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girdi ve derine inerek tekrardan kale önündeki Bjarnason'u gördü. Bjarnason'un gelişine plasesiyle top ağlara gitti. 2-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Adana Demirspor: Muric xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx (Rassoul dk. 78 x), Svensson xx, Gökhan xx, Stambouli xx, Yunus xx (Erhun dk. 90 ?), Akintola xx (Balotelli dk. 64 x), Vargas xx, Assombalonga xx (Bjarnason dk. 64 x)

Yedekler: Vedat, Sinan, Belhanda, İsmail, Djokovic, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Başakşehir: Volkan xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas xx, Şener xx (Pizzi dk. 86 ?), Berkay xx (Tolga dk. 46 x) Chadli xx, Trezeguet xx (Emre dk. 86 ?), Salih xx (Aleksic dk. 46 x), Deniz xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Epureanu, Gulbrandsen, Bedirhan, Muhammet, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Tayyip (dk. 38), Bjarnason (dk. 80) (Adana Demirspor), Aleksic (dk. 48) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Yunus, Balotelli (Adana Demirspor) Ndayishimiye, Tolga (Başakşehir)

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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