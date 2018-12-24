Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu)

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Konyaspor atağında Traore'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

59. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı top altıpasın içinde Abro'ya çarparak Onur'un önünde kaldı. Onur'un müsait pozisyonda gelişine sert şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

62. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

75. dakikada Akhisarspor rakip ceza sahası çizgisi üzerinden endirekt serbest vuruş kazandı. Josue'nin dokunduğu topa Regattin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünde dışarıya çıktı.

83. dakikada Josue ile paslaşarak ceza sahası içerisine giren Sergiho'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

84. dakikada Akhisarspor'da Josue'nin ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst filelerde kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Lopes xx, Caner xx, Güray xx, Serginho xx, Sissoko xx, Onur x (Regattin dk. 69 xx), Josue x (Bilal dk. 90 ?), Barbosa xx, Manu x (Bokila dk. 66 xx)

Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Larsson, Gökmen, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Filipovic xx, Abro xx, Volkan xx, Jevtovic x (Jonsson dk. 77 xx), Ömer Ali xx, Hadziahmetovic x (Milosevic dk.79 xx), Traore xx (Yatabare dk. 85 ?), Jahovic xx

Yedekler: Ertuğrul, Vedat, Fofana, Mücahit Atalay, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Skubic, Jevtovic (Atiker Konyaspor), Onur, Barbosa, Caner (Akhisarspor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Spor
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