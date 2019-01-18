Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş
'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:50 Kaynak: İHA
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