Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:50 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Spor
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