Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Medipol Başkşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir
'i konuk ediyor. Mücadelenin 25. dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:34 Kaynak: İHA
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