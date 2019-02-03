Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Medipol Başkşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Medipol Başkşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Medipol Başkşehir: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin 25. dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:34 Kaynak: İHA

Başakşehir, Spor
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