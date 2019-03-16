Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi.

7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov'un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Pavelka'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov'un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Bokila'nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan'ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1

38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov'un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya xx, Erdinç Sezertam xx, Serdar Diyadin xx

Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Caner xx, Lopes xx, Kadir xx, Serginho xx, Rotman xx, Sissoko xx, Barbosa xx, Manu xxx, Bokila xx

Yedekler: Halil, Vrsajevic, Bilal, Aykut, Eray Ataseven, Güray, Onur, Musa, Regattin

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Khalili xx, Hajradinovic xx, Trezeguet xx, Koita xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Hasan, Perica, Karim Hafez, İlhan, Furkan, Uğurcan, Özgür, Azad, Heintz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Koita (dk. 7) (Kasımpaşa), Manu (dk. 32) (Akhisarspor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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