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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

08.01.2022 17:00
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Umut Güneş, Deniz Türüç'e faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi VAR kontrolünün ardından Umut Güneş'e direkt kırmızı kart gösterdi.

58. dakikada Çaicara'nın sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

65. dakikada Berkay Bayır'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

76. dakikada Fatih Aksoy'un sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

78. dakikada Fatih Aksoy'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson'un vuruşu yandan auta gitti.

90+2. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemle: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Umut Güneş x, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Novais xx (Leroy Fer dk. 62 x), Davidson xx, Tayfur Bingöl xx (Borja dk. 80 ?), Efkan Bekiroğlu xx (Çağan Kayra Erciyas dk. 90 ?), Efecan Karaca xx, Babacar xxx (Emre Akbaba dk. 64 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Muhammed Arda Uzun, Eren Berberoğlu, Yusuf Özdemir, Alperen Soysal

Teknik Direktör: Daniele Cavalletto

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Lucas Lima dk. 90 ?), Epureanu xx (Chadli dk. 68 x), Duarte xx, Çaiçara xxx, Berkay Özcan xx (Aleksic dk. 68 x), Deniz Türüç xx, Mahmut Tekdemir xx, Ndayishimiye xx, Ömer Ali Şahiner x, Okaka xx (Gulbdransen dk. 84 ?)

Yedekler: Deniz Dilmen, Ahmet Kutucu, Şener Özbayraklı, Metin Emre Karaal, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Babacar (dk. 14) (Alanyaspor), Çaiçara (dk. 45) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Ömer Ali Şahiner (dk. 39) (Medipol Başakşehir), Umut Güneş (dk. 55) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hasan Ali Kaldırım, Gulbdransen (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

(İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ömer Ali Şahiner, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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