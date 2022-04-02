Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

02.04.2022 16:52
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rayan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki, kaleciyi çalımlayarak şutunu gönderdi. Antalyaspor savunması topu çizgi üzerinden çıkardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz, içeriye kat ederek topu ceza sahasındaki Wright ile buluşturdu. Bu oyuncu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

73. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında topa hareketlenen Kappel, Ghacha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

74. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Rayan, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

79. dakikada sağ kanattan yüklenen Antalyaspor'da, Bünyamin'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gökdeniz, müsait pozisyonda kaleye şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

87. dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Ghacha, yay üzerinden ceza sahası içinde bekleyen Fernando'ya pasını verdi. Müsait durumda topa vuran Fernando'nun şutu savunmaya çarparak kale direğinin hemen yanından kornere çıktı.

89. dakikada sol taraftan Rodriguez'le köşe vuruşu kullanan Altay'da, kale önünde seken topa dokunan Bamba'nın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yasin Kol xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx

Altay: Lis xx, Cebrail x, İbrahim xx, Murat x, Özgür x (Kappel dk. 69 x), Thaciano x(Ceyhun dk. 46 x, Thiam dk. 90+4 ?), Zeki x (Eren dk. 89 ?), Pinares x (Kazımcan dk. 69 x), Rayan xx, Rodriguez xx, Bamba x

Yedekler: Cihan, Naderi, Eric, Aka, Tolga, Thiam

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Güray xx, Hakan xx (Fredy dk. 65 x), Fernando xx, Adriano xxx (Mustafa dk. 85 ?), Ndao xx (Gökdeniz dk. 65 x), Sinan xx (Ghacha dk. 60 x), Wright xxx (Veysel dk. 85 ?)

Yedekler: Ataberk, Floranus, Bahadır, Nuri, Milosevic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Adriano (dk. 25) Wright (dk. 70) (Antalyaspor), Rayan (dk. 74 pen.) (Altay)

Sarı Kartlar: Sinan, Ndao (Antalyaspor), Thaciano, İbrahim, Özgür, Murat, Rayan (Altay)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 18:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement