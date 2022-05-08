Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

08.05.2022 16:48
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u konuk eden Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u konuk eden Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada Martin Rodriguez'in pasında, ceza yayı önünde topa gelişine vuran Kappel'in şutu az farka auta gitti.

60. dakikada kornerden gelen topu Cebrail ceza sahası içinde yolladı. Kale önünde topla buluşan Kappel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada Poko'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci gole izin vermedi.

87. dakikada Martin Rodriguez'in soldan ortasında topa gelişine vuran Thaciano'nun şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Eric Björkander xx, Cebrail Karayel xx, Zeki Yıldırım xx (Nurettin Küçükdeniz dk. 83 ?), Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Ahmed Rayyan x (Erdem Özcan dk. 60 x), Kazımcan Karataş x (Eren Erdoğan dk. 59 x)

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Zeki Yavru xx (Hayrullah Bilazer dk. 71 x), Alexis Perez xx, Emre Taşdemir x (Serginho dk. 62 x), Hamidou Traore xx, Fousseni Diabate xx, Muhammed Gümüşkaya x (Aziz Behich dk. 62 x), Chiquinho xx, Flavio xx, Sergen Piçinciol xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Göktan Cörüt, Okan Kocuk, Fatih Yılmaz, Gökdeniz Karadeniz, Furkan Kütük, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Umut Nayir (dk. 28) (Giresunspor), Leandro Kappel (dk. 60) (Altay)

Sarı kartlar: Alexis Perez, Emre Taşdemir, Sergen Piçinciol, Aziz Behich (Giresunspor)

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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