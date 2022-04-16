Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay, konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Trezeguet'in ceza sahası dışı sağ çaprazından attığı şut kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
72. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, yerden sektirerek şutunu attı. Kaleci Lis'i yanıltan top ağlarla buluştu. Ancak Okaka'nın ofsaytta bulunması sebebiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.
84. dakikada sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pizzi, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.
89. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Thaciano'nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ceyhun, gelişine yerden attığı şutta meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda sağ çaprazda Emre Çolak'ın şutunda kaleci Lis topu uzanarak kornere çeldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Bahtiyar Birinci xx
Altay: Lis xx, Tolga xx, Thiam xx, İbrahim xx (Eren dk. 86 ?), Eric xx, Naderi x (Kazımcan dk. 46 x), Ceyhun xxx, Zeki x (Kappel dk. 46 x), Poko xx, Rodriguez xx (Thaciano dk. 66 x), Bamba x (Rayan dk. 63 x)
Yedekler: Cihan, Ozan, Pinares, Tugay, Cebrail
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Başakşehir: Volkan x, Çaiçara xx (Ömer Ali dk. 87 ?), Duartre xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga xx, Salih xx (Emre Çolak dk. 83 ?), Aleksic xx (Serdar dk. 78 x), Deniz xx, Trezeguet xxx (Pizzi dk. 83 ?), Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Emre, Karaal, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 41) (Başakşehir), Ceyhun (dk. 89) (Altay)
Sarı Kartlar: Zeki, Kazımcan (Altay), Deniz (Başkaşehir)
(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)
Kaynak: İHA
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