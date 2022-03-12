Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.
40. dakikada Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
42. dakikada Altay'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi.
44. dakikada yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx
Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat xx, Kazımcan Karataş xx, Thaciano xx, Poko xx, Pinares xx, Kappel xx, Rodriguez xx, Paixao xx
Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Bamba, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx, Hafes xx, Nshirimana x (Donsah dk. 44 x), Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx, Dicko xx, Chouiar xx, Kenan xx
Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Barış, Tetteh, Atakan, Mert, Muhammed
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Paixao (dk. 44 pen.) (Altay)
Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike (Yeni Malatyaspor)
(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika