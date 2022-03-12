Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

12.03.2022 16:58
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.

40. dakikada Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Altay'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi.

44. dakikada yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat xx, Kazımcan Karataş xx, Thaciano xx, Poko xx, Pinares xx, Kappel xx, Rodriguez xx, Paixao xx

Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Bamba, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx, Hafes xx, Nshirimana x (Donsah dk. 44 x), Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx, Dicko xx, Chouiar xx, Kenan xx

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Barış, Tetteh, Atakan, Mert, Muhammed

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Paixao (dk. 44 pen.) (Altay)

Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike (Yeni Malatyaspor)

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cebrail, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:53 Dayısını öldürüp yengesini tüfekle yaraladı! Olayın perde arkası ablasının dayısının oğluna kaçması çıktı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
17:20 Galatasaray'dan, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Beşiktaş'a yanıt: Avrupa'da gol bile atamadınız
17:15 İzmir'de feci kaza! Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı hayatını kaybetti
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 17:59:30. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement