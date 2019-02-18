Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Başakşehir'i konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor
evinde lider Başakşehir
'i konuk ediyor. Mücadelede 15. dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
Öte yandan mücadeleyi Rusya
Milli Takım Antrenörü Stanislav Çerçesov da izliyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:23 Kaynak: İHA
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