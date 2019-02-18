Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)

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Kudryashov, Bin 12 Gün Sonra Golle Tanıştı

Lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Bir Dönem Fenerbahçe'de de Oynayan Luis Nani, Orlando City'ye Transfer Oldu