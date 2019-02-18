Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Başakşehir'i konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelede 15. dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

Öte yandan mücadeleyi Rusya Milli Takım Antrenörü Stanislav Çerçesov da izliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:23 Kaynak: İHA

Başakşehir, Antalyaspor, Spor
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