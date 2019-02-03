Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor
, Beşiktaş
'ı konuk ediyor. Mücadelede 15. dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:29 Kaynak: İHA
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