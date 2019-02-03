Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede 15. dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:29 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Antalyaspor, Spor
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