Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

13 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:30 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyasporlu Taraftarlardan Fenerbahçelileri Kızdıran Tezahürat: Fenerbahçe Kümeye Antalyasporlu Chico'nun Fenerbahçe Maçında Burnu Kırıldı

Tümer Metin'den Volkan Demirel Yorumu: Sel Gider, Kum Kalır Sir Alex Ferguson, Manchester United'a Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:43:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]