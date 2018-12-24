Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Sonucu)

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

54. dakikada ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

61. dakikada Ayew'in ceza yayı dışından sert şutu kalecinin sağından auta gitti.

72. dakikada Mehmet Ekici sol kanattan taşıdığı topla pasını arka direkte bomboş pozisyonda olan İsla'ya attı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

75. dakikada Neusteadter, Serdar Özkan'a yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada ceza yayının solundan Elif Elmas'ın, sağ ayağının içiyle etkili şutunu kaleci çıkardı.

86. dakikada Doukara'nın uzun pasında kalesini terkeden Harun topu ayağıyla uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu önünde bulan Hakan Özmert'in boş kaleye gönderdiği şut üstten farklı şekilde auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Osman Gökhan Bilir xx

Antalyaspor: Boffın xx, Nazım Sangare xx, Salih Dursun xx,Chico x (Harun Alpsoy dk. 20 xx),Cissokho x, Serdar Özkan xx, Zeki Yıldırım xx, Yekta Kurtuluş xx (Drole dk. 82 x), Hakan Özmert xx, Bahadır Öztürk xx, Doukara xx (Fehmi Koç dk. 90 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Musa Nizam, Osman Çelik, Birkan Öksüz, Barrada, Sergen Yatağan, Mustafa İnan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Isla xx (Reyes dk. 90 ?),Neustaedter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Ayew xx, Mehmet Ekici xxx, Mehmet Topal xx, Eljif Elmas xx, Benzia xx (Şener Özbayraklı dk. 88 ?), Soldado x (Slimani dk. 70 x)

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yedekler: Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı, Berke Özer

Kırmızı kart: Neustaedter (dk. 75) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Neustaedter, Slimani (Fenerbahçe), Yekta Kurtuluş (Antalyaspor) - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:06 Kaynak: İHA

Mehmet Ekici, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
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