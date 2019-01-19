Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Umut'un pasında ceza yayı dışında topla buluşan Mensah'ın plase vuruşu, kalecide kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Lopes'in ceza sahası içine kestiği ortada Chery'in kafası üstten auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya x, Kerem Ersoy x, Mehmet Kısal x

Antalyaspor: Boffın x, Cissokho x, Salih Dursun x, Chico x, Nazım Sangare x, Hakan Özmert x, Zeki Yıldırım x, Doğukan Sinik x, Serdar Özkan x, Doukara x, Mevlüt Erdinç x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Charles, Drole, Mustafa İnan, Harun Alpsoy, Birkan Öksüz, Musa Nizam, Batuhan Berkay Fındık, Sergen Yatağan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila Turan x, Sapunaru x, Kana Bıyık x, Lopes x, Mensah x, Şamil Çinaz x, Varela x, Chery x, Deniz Türüç x, Umut Bulut x

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Bilal Başaçıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Kravets, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Kazın Çelik, Mert Özyıldırım, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligdeki 300. Galibiyetini Aldı

Galatasaray-Ankaragücü Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Nicolas Isimat Mirin, Akhisarspor Maçındaki Performansıyla Göz Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:01:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]