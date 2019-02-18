Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Amilton, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amilton'un sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı. 29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert'in kucağında kaldı. 33. dakikada sol kanattan Visca'nın pasına hareketlenen İrfan Can, ceza sahası içerisinde şık topuk pasıyla Kurdiashov'u topla buluşturdu. Kudryashov'un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Boffin'in yanından ağlarla buluştu. 0-1

STAT: ANTALYASPOR Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare x, Chico xx, Charles xx, Hakan xx, Amilton xxx, Doğukan x Fredy xx, Mevlüt xx Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan, Harun, Cissokho, Doukara, Bahadır Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Kudriashov xxx, Serdar xx, İrfan Can xxx, Emre Belezoğlu xxx, Visca xx, Arda Turan xx Mossoro xx, Robinho xx Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Demba ba, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir) Sarı kart: Nazım Sangare (Antalyaspor), Kudriashov (Başakşehir)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

Hakan Özmert, Başakşehir, Antalyaspor, Spor
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