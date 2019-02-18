Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç M. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Amilton, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amilton'un sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı. 29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert'in kucağında kaldı. 33. dakikada sol kanattan Visca'nın pasına hareketlenen İrfan Can, ceza sahası içerisinde şık topuk pasıyla Kurdiashov'u topla buluşturdu. Kudryashov'un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Boffin'in yanından ağlarla buluştu. 58. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Fredy, yerden ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Hakan Özmert, iki rakibini geçtikten sonra sağ çaprazdan vurduğu sert şut, Mahmut Tekdemir'e çarparak kornere gitti. 73. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Boffin'in kontrolünde yan ağlarla buluştu. 79. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho'nun ceza alanına girdikten sonra altı pasa gönderdiği topa Edin Visca gelişine vurdu, kaleye yönelen topu son anda Chico uzaklaştırmayı başardı. 81. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun kaleye gönderdiği şutta kaleye doğru yönelen topu son anda Yekta Kurtuluş kale çizgisi önünden uzaklaştırmayı başardı.

Stat: Antalyaspor Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare x, Chico xx, Charles xx (Yekta dk. 73 x), Hakan xx, Amilton xxx, Doğukan x (Serdar dk. 45 x) Fredy xx, Mevlüt xx (Doukara dk. 62 x) Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Bahadır Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Kudriashov xxx, Serdar xx, İrfan Can xxx, Emre Belezoğlu xxx, Visca xx, Arda Turan xx (Demba Ba dk. 74 x) Mossoro xx (Soner dk. 90?), Robinho xxx (Elia dk. 85 x) Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Napoleoni, Jojic, Uğur, Gökhan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir) Sarı kartlar: Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Boffin (Antalyaspor), Kudriashov, Emre Belezoğlu (Başakşehir)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Başakşehir, Spor
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