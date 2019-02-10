Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in rakip takımın savunma oyuncusunu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

35. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda caza sahası içinde seken topu kontrol eden Filipovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+3. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Jevtovic'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Meler pozisyonu inceledikten sonra penaltıyı iptal etti.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Flipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Traore xx, Milosevic xx, Jahovic xx

Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Fofana, Opanasenko,Ferhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Murat xx, Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım xx, Aleksic xx, Guilherme xx, Bifouma xx, Adem xx

Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Ahmet, Barış, Buğra, Ömer, Eren, Aboubakar

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic (Konyaspor) - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Bülent Yıldırım Oldu Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir İçin Marş Besteledi

Milli Oyuncu Cengiz Ünder Hayalini UEFA'ya Açıkladı Fenerbahçe-Zenit Mücadelesini Fransız Hakem Ruddy Buquet Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:35:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]