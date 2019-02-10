Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor
evinde Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in rakip takımın savunma oyuncusunu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
35. dakikada Ömer Ali
'nin kullandığı köşe vuruşunda caza sahası içinde seken topu kontrol eden Filipovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
45+3. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Jevtovic'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Meler pozisyonu inceledikten sonra penaltıyı iptal etti.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel
xx, Abdullah Bora
Özkara xx
Atiker Konyaspor: Serkan
xx, Skubic xx, Ali xx, Flipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Traore xx, Milosevic xx, Jahovic xx
Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Yatabare, Ali Çamdalı
, Uğur, Fofana, Opanasenko,Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Murat xx, Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım
xx, Aleksic xx, Guilherme xx, Bifouma xx, Adem xx
Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Ahmet, Barış, Buğra, Ömer, Eren, Aboubakar
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic (Konyaspor) - KONYA