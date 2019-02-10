Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - E.y. Malatyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - E.y. Malatyaspor: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - E.y. Malatyaspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic'in vurduğu şut barajdan sekerek Malatyaspor kalecisi Farnolle'nin son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı.

60. dakikada orta alanda gelişen Malatyaspor atağında topla buluşan Bifouma ceza sahası dışından ilk vurduğu şutun savunmadan dönmesinin ardından topu yeniden kazanarak uzak köşeye yeniden şut çekti. Bu şutta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

74. dakikada sol kanatta gelişen Malatyaspor atağında Ahmed'in rakibinden sıyrılarak verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vurduğu şut ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içine verilen pasta topu almak için hareketlenen Jahovic kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1

90. dakika sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Aboubakar'ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Ömer'in boş kaleye vurduğu şut kale direğinin yanından auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali xx, Flipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xxx (Yatabare dk. 79 ?), Ömer Ali xx (Fofana dk. 56 x), Traore x (Ali Çamdalı dk. 69 x), Milosevic xx, Jahovic xxx

Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Uğur, Opanasenko, Ferhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Malatyaspor: Farnolle x, Chebake xx, Mina xx, Murat xx, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım xx, Aleksic xxx, Guilherme x (Aboubakar dk. 62 x), Bifouma xxx (Ahmed dk. 73 x), Adem x (Ömer dk. 82 ?)

Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Barış, Buğra, Eren

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic, Serkan, Jahovic, Ali Turan (Konyaspor), Donald, Aboubakar, Adem, Farnolle (EY. Malatyaspor) - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:47 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Malatyaspor, Spor
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