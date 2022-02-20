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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)

20.02.2022 17:55
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Novais'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

59. dakikada kazanılan serbest vuruşta yerden gelen pası Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine doldurdu, ceza sahası içerisinde topun gelişine vuran Milunovic'in şutu az farkla direğin yanından auta gitti.

65. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine girmek isteyen Candeias, Ahmet Can'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eduardo'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Akbaba ortaladı, savunma topu karşıladı. Dönen topa Candeias gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Fuertes'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşunu yapan Candeias topu üstten auta gönderdi.

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Juanfran xx, Milunovic x, Fatih Aksoy xx, Borja x (Tayfur dk. 63 x), Novais xx (Leroy Fer dk. 72 x), Emre Akbaba xx, Efkan x (Umut Güneş dk. 63 x), Efecan Karaca xx (Oğuz dk. 82 ?), Candeias xx, Eduardo x (Diedhiou dk. 72 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaiem, Mevlja, Furkan

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos

Trabzonspor: Uğurcan xx (Erce dk. 79 x), Peres xx, Ahmetcan xx, Hugo xx, Puchacz xx, Dorukhan xx (Berat dk.71 x), Siopis xx, Bakasetas xxx (Yunus dk. 84 x), Visca xx, Nwakaeme xxx (Kouassi dk. 71 x), Cornelius xxx (Djaniny dk. 71 x)

Yedekler: Hüseyin, Serkan, M. Cem, Yusuf, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 5 ve 27), Cornelius (dk. 36), Dorukhan (dk.39) (Trabzonspor)

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
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