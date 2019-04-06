Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 -Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 -Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 -Bursaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ligin 26. haftasındaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinde ise yardımcısı Murat Şahin görev alıyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta boşluk yakalayan Sural, çalımını attı ve şut açısı yakaladı. Sural'ın sert şutu kaleci Muhammed'in kucağında kaldı.

10. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sağ çizgisine inen Sural, ön direğe çok sert gönderdi ancak Chedjou topu kornere çelmeyi başardı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Tunay sert pasıyla topu Aytaç'a aktardı. Bu futbolcunun da bekletmeden filelere doğru gönderdiği şut kaleci Haydar'ın kucağında kaldı.

17. Alanyaspor'un hızlı hücumunda ceza sahasına sokulan Efecan, kaleci Muhammed ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

19. dakikada gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdi ancak Wellinton ile mücadelesinin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

26. dakikada Bursasporlu oyuncuların hatalı pasında araya giren Alanyasporlu futbolcu Ozan Tufan hızla ceza sahasına sokuldu. Burada rakiplerini çalımlayan Ozan şut için açı bulamayınca topu geriden gelen Cisse'ye aktardı. Cisse düzelttiği topu kaleye gönderdi ancak top az farkla auta gitti.

31. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahasına sarkan Yusuf, kale önüne çok sert ortaladı ancak kaleci Haydar topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halit Umut Meler xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Cenk Ahmet Alkılıç ? (Baiano dk.10 x), Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Ozan Tufan xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xx, Djalma Campos xx, Josef Sural xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Isaac Sackey, Hakan Erçelik, Lucas Villafanez, Taha Yalçıner, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Umut Meraş x (Iasmin Latovlevici dk. 41 ?) Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Burak Kapacak xxx, Aytaç Kara xx, Henri Saivet xxx, Stephane Badji xx, Tunay Torun xx, Yusuf Erdoğan xxx, Umut Nayir xx

Yedekler: Okan Koçuk, Santiago Vergini,, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Muhammed Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Allano Lima, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Aurelien Chedjou (Bursaspor), Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:58 Kaynak: İHA

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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