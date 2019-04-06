Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 -Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Bursaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ligin 26. haftasındaki Antalyaspor
maçında cezalı duruma düşen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinde ise yardımcısı Murat Şahin
görev alıyor.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta boşluk yakalayan Sural, çalımını attı ve şut açısı yakaladı. Sural'ın sert şutu kaleci Muhammed'in kucağında kaldı.
10. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sağ çizgisine inen Sural, ön direğe çok sert gönderdi ancak Chedjou topu kornere çelmeyi başardı.
15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Tunay sert pasıyla topu Aytaç'a aktardı. Bu futbolcunun da bekletmeden filelere doğru gönderdiği şut kaleci Haydar'ın kucağında kaldı.
17. Alanyaspor'un hızlı hücumunda ceza sahasına sokulan Efecan, kaleci Muhammed ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
19. dakikada gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan
, ceza sahasına girdi ancak Wellinton ile mücadelesinin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
26. dakikada Bursasporlu oyuncuların hatalı pasında araya giren Alanyasporlu futbolcu Ozan Tufan
hızla ceza sahasına sokuldu. Burada rakiplerini çalımlayan Ozan şut için açı bulamayınca topu geriden gelen Cisse'ye aktardı. Cisse düzelttiği topu kaleye gönderdi ancak top az farkla auta gitti.
31. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahasına sarkan Yusuf, kale önüne çok sert ortaladı ancak kaleci Haydar topu ayaklarıyla kornere çeldi.
Stat: Bahçeşehir
Okulları
Hakemler: Halit Umut Meler xx, Alpaslan Dedeş
xx, Mehmet Cem Hanoğlu
xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xxx, Cenk Ahmet
Alkılıç ? (Baiano dk.10 x), Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva
xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Ceyhun Gülselam
xx, Ozan Tufan xx, Efecan Karaca
xx, Papiss Cisse
xx, Djalma Campos
xx, Josef Sural xx
Yedekler: Ufuk Ceylan
, Steven Caulker
, Hasan Ayaroğlu
, Isaac Sackey, Hakan Erçelik, Lucas Villafanez, Taha Yalçıner
, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Umut Meraş x (Iasmin Latovlevici
dk. 41 ?) Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy
xx, Burak Kapacak xxx, Aytaç Kara
xx, Henri Saivet
xxx, Stephane Badji xx, Tunay Torun
xx, Yusuf Erdoğan xxx, Umut Nayir xx
Yedekler: Okan Koçuk
, Santiago Vergini,, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin
, Muhammed Emin Sarıkaya
, Onur Atasayar, Allano Lima
, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Aurelien Chedjou (Bursaspor), Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA