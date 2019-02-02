Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Galatasaray
ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sonra erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda
'nın ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli hızla çizgiye doğru sokularak sert vurdu. Top kaleci Haydar'ın üstünden ağlarla buluştu. 1-1
61. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanına sokulan Fernandes, önündeki Linnes'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.
78. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun ortasına kale alanı içinde Fernandes kafayı vurdu ancak top kaleci Muslera
'da kaldı.
85. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Onyekuru son çizgide kaleciden sıyrıldı ve vuruşunu yapmak istedi ancak öncesinde hakem, kaleciye faul yapıldığını belirtti.
Stat: Bahçeşehir
Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Baiano xx, Welinton xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xxx, Ceyhun
x, Efecan xx, Campos xxx, Villafanez xx (Taha Yalçıner
dk. 89 ?), Fernandes xx (Ozan Tufan
dk. 80 x) Cisse xx (Sural dk. 90 ?)
Yedekler: Ufuk Ceylan
, Hasan Ayaroğlu
, Caulker, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet
Alkılıç
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx (Ömer Bayram
dk. 18 x), Luyindama xx, Marcao xxx, Linnes xx, Ndiaye xx, Fernando x, Feghouli xx (Yunus Akgün
dk. 82 ?), Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou x (Sinan Gümüş
dk. 53 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya
, Emre Taşdemir
, Ahmet Çalık
, Ryan Donk
, Selçuk İnan
, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Goller: Fernandes (dk. 45+3) (Alanyaspor), Feghouli (dk. 52) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Luyindama, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş, Marcao (Galatasaray), Villafanez, Welinton, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA