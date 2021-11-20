Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

40. dakikada Vida'nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor , sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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