Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Clichy'den kazandığı topla ceza sahası içine giren Baiano'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

63. dakikada Villafanez'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandes, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

67. dakikada Campos'un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Sakala'nın yerden çektiği şutu kale önünde savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada Efecan'ın pası ile ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Villafanez'in şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

90. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar oyun alanına çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Merih xx, Tzavellas xx, Nsakala xx, Taha xx, Efecan xxx, Sackey x (Welinton dk. 46 xx), Villafanez xx (Maniatis dk. 90+2 ?), Fernandes xxx, Bobo x (Campos dk. 10 xx)

Yedekler: İsmail, Ufuk, Cenk Ahmet, Kaan, Hasan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx (Attamah dk. 45+1 x), da Costa xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, İrfan Can xx, Visca xxx, Mossoro xx (Bajic dk. 71 x), Napoleoni x (Arda dk. 66 x), Adebayor xx

Yedekler: Volkan, Uğur, Karim Hafez, Elia, Kerim Frei, Jojic, Soner

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Edin Visca (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Fernandes (dk. 63) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Welinton (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Taha, Merih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara, Bajiic (Medipol Başakşehir) - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:11 Kaynak: İHA

Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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