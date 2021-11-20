Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

90+4. dakikada savunmadan atılan pasta Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Diedhiou'nun ceza sahası içerisine girip, kaleci Ersin'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

54. dakikada sol taraftan Umut Güneş 'in içeri çevirdiği topu arka direkte Davidson kontrol etti. Davidson'un sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe daha sonra yan direğe çarparak kaleci Ersin'de kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor , sahasında karşılaştığı Beşiktaş 'ı 2-0 mağlup etti.

Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi

Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi