Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Cenk'in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti.



23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı.



36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'yi Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



45+1. dakikada Campos'un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Merih Demiral xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, N'Sakala xxx, Tzavellas xxx, Villafanez xxxx, Fernandes xxxx, Ceyhun Gülselam xx, Campos xxxx, Efecan Karaca xxxx, Cisse xxx



Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Ozan Tufan, Josef Sural



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xxx, Douglas x, Bjarsmyr xx, Paul Papp xx, Rybalka xx, Delvin Ndinga xx, Emre Kılınç xxx, Torje xx, Hakan Arslan xx, Muhammet Demir x



Yedekler: Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Kone, Diabate



Teknik Direktör: Hakan Keleş



Goller: Campos (dk. 36), Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kart: Hakan Arslan (Sivasspor) - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Yendi

Trabzonspor, Medipol Başakşehir Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Kiraladığı Ozan Tufan, 443 Gün Sonra Sahaya Çıktı

Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi