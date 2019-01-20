Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç Sonucu)

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı.

53. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Rybalka kaleye doğru sert şutunda Haydar'ı geçen top direkten döndü.

62. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.

80. dakikada savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Merih'in sağ çaprazdan yaptığı ters ayağı ile gol vuruşunu Tolgahan çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner gol vuruşunu yaptı ve topu da ağlara gönderdi ancak arkadaşının pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Merih Demiral xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Junior Fernandes xxxx (Taha Yalçıner dk. 77 x), Ceyhun Gülselam xxx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xxxx, Papiss Cisse xxx (Josef Sural dk. 85 ?)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xxx, Ziya Erdal xxx, Douglas xxx, Mattias Bjarsmyr xxx, Paul Papp xx, Sergiy Rybalka xxx, Delvin Ndinga xx, Emre Kılınç xxx, Gabriel Torje xx (Fousseni Diabate dk. 64 ?), Hakan Arslan xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90 ?), Muhammet Demir xx

Yedekler: Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Campos (dk. 36), Junior Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Sivasspor) - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Ozan Tufan, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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