Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

01.05.2022 18:02
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Alanyaspor, geriye düştüğü müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Alanyaspor, geriye düştüğü müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanattan Candeias'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Eduardo'nun çaprazdan vuruşunu kaleci Abdülsamed kornere çeldi.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl, ceza sahası içine doğru ilerledi. Altıpasın biraz önünde bekleyen Candeias, Tayfur'un pasıyla topu filelerle buluşturdu. 1-1

66. dakikada Alanyaspor'da Tayfur sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte Tayfur'un pasıyla buluşan Oğuz Aydın'n kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

71. dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba'nın pasıyla kaleyi yoklayan Candeias'ın şutu az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor'da Eduardo rakip savunmanın arkasında topla buluştu. Kısmen kaleci ile karşı karşıya kalan Eduardo'nun vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman xx, Selahattin Altay xx, Hakan Karabalcık xx

Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Furkan Bayır xx, Borja xx, Novais xx (Fer dk. 84 ?), Efkan Bekiroğlu xx (Tayfur Bingöl dk. 58 xxx), Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Oğuz Aydın xxx (Umut Güneş dk. 75 x), Eduardo xx

Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Fatih Aksoy, Mevlja, İsmail Zehir

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Kenan Özer xx, Barış Başdaş xx, Awuku xx, Berat Yaman xx, Yiğit Ulaş xx, Dicko xxx, Rahman Buğra Çağıran xx (Atakan Müjde dk. 69 xx), Jospin xxx, Mert Miraç Altıntaş xx (Osman dk. 75 xx), Tetteh xxx (Umut Taniş dk. 81)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Emircan Baykadar, Ercan Yaşa, Muhammed Emin Sarıkaya, Kerem Altunışık, Berat Mert

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Dicko (dk.31) (Yeni Malatyaspor) Candeias (dk. 65) Oğuz Aydın (dk. 66)

Kırmızı Kart: Kenan Özer (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Oğuz Aydın, Novais (Alanyaspor)

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 0 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 0 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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