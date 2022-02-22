Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Başakşehir, 21. hafta erteleme mücadelesinde İH Konyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali, rakibinden sıyrılıp arka direkteki Gulbrandsen'e çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına girip son çizgiden arka direkteki Aleksic'e çıkardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Aleksic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Duarte arka direkte kafayı vurup kale sahasına indirdi. Bu noktada Musa Çağıran ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

75. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

84. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Atabey, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyondaki Gulbrandsen'i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada Bytyqi'nin soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Ahmed Hassan kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Başakşehir: Volkan xxx, Ndayishimiye x (Epureanu dk. 24 xx), Duarte xxx, Hasan Ali xx (Lima dk. 90 ?), Tolga xxx, Serdar xxx (Şener dk. 90 ?), Aleksic xxx (Emre Çolak dk. 90 ?), Berkay xxx, Chadli xx (Atabey dk. 77 xx), Gulbrandsen xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil, Muhammed Yazıcı, Batuhan, Güney

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Ahmed Hassan dk. 76 x), Musa x, Adil x, Guilherme xx, Hadziahmetovic x, Michalak xx (Çekici dk. 68 x), Soner xx (Barış dk. 76 x), Mpoku x (Rahmanovic dk. 68 x), Bytyqi xx, Cikalleshi x

Yedekler: Eray, Erten, Ekrem, Oğulcan, Hüseyin, Ahmed Hassan, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bytyqi (dk. 37) (Konyaspor), Gulbrandsen (dk. 49), Musa Çağıran (dk. 62 k.k.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic (Konyaspor), Tolga Ciğerci, Hasan Ali (Başakşehir)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)