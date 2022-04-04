Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası önüne kadar topla gelen Berkay, soldan bindiren Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tetteh kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmanın arkasında yükselen Atabey'in kafa vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

77. dakikada Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Serdar Gürler rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Ertaç'tan dönen topu tekrar Serdar tamamladı ancak bu kez top direkten döndü.

82. dakikada ceza sahası içi sol çizgisinde topla buluşan Deniz Türüç, kale sahasına hareketlenen Atabey'i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ertaç yine gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Candaş Elbil xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xxx, Duarte xx, Epureanu xxx, Lima xx, Tolga xx, Deniz xxx (Mahmut dk. 88 ?), Aleksic xx (Pizzi dk. 88 ?), Berkay xxx (Emre Çolak dk. 71 xx), Trezeguet xx (Serdar Gürler dk. 71 xx), Okaka xx (Atabey dk. 64 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Gulbrandsen, Salih Uçan, Muhammet Can Yazıcı

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Mustafa xxx (Mert Miraç dk. 90 ?), Haddadi xxx, Campi xx, Hafez xx (Berat dk. 90 ?), Azubuike xx (Awuku dk. 90 ?), Kenan xx, Donsah xx (Atakan dk. 86 ?), Mounir x (Nshimirimana dk. 64 xx), Dicko x, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed, Ahmet Eyüp, Barış Başdaş, Metehan, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Aleksic (dk. 26) (Başakşehir)

Sarı kart: Tetteh (Yeni Malatyaspor)

(Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)