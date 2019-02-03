Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor : 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı.



24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti.



40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.



41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti.



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Tolga x (Serkan dk. 25 x), Egemen xx, Leo xx, Kanstrup xx, İbrahim xx, Scuk xx, Taylan xxx, Rashad Muhammed xxx, Eduok xx, Opseth xx



Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Obertan, Emrah, Tshabalala, Sefa, Kone, Sunu, Munsy



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Saadane xx, Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Petrucci xx, Aminu xx, Boldrin xx, Aatif xx, Vedat Muriç xx



Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet, Orhan, Abdullah, Mustafa, Çınar, Musa, Nakoulma, Samudio



Teknik Direktör: Okan Buruk



Sarı kart: Egemen (BB Erzurumspor) - ERZURUM

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