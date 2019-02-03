Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor : 0 (İlk Yarı)
5 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı.
24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti.
40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Tolga x (Serkan dk. 25 x), Egemen xx, Leo xx, Kanstrup xx, İbrahim xx, Scuk xx, Taylan xxx, Rashad Muhammed xxx, Eduok xx, Opseth xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Obertan, Emrah, Tshabalala, Sefa, Kone, Sunu, Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Saadane xx, Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Petrucci xx, Aminu xx, Boldrin xx, Aatif xx, Vedat Muriç xx
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet, Orhan, Abdullah, Mustafa, Çınar, Musa, Nakoulma, Samudio
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Egemen (BB Erzurumspor) - ERZURUM
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:33 Kaynak: İHA
Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı
Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu
Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu Yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu