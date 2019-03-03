Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:38 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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