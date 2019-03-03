Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor
, Galatasaray
'ı konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:38 Kaynak: İHA
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