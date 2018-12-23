Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu Sehic kornere çeldi.



22. dakikada sağ kanattan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Kravets'in kafa vuruşu yandan auta gitti.



28. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında kale önünde Özer'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



32. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte topu önünde bulan Sapunaru düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



45+1 dakikada Emrah sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Hüseyin Gökçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



BB Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Tolga xx, Auremır xx, Lokman xx, Taylan xxx, Özer xx, Emrah xx, Scuk xx, İbrahim xx, Sunu xx



Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone, Thy, Munsy, Osman



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx, Kucher xx, Kana- Biyik xxx, Atila xx, Şamil xx, Sapunaru xxx, Bilal xx, Deniz xx, Chery xx, Kravets xxx



Yedekler: Doğan, Vedat, Levent, Hakan, Rotman, Hasan, Mert, Gyan, Umut, Varela



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Goller: Sapunaru (dk. 32) ( Kayserispor ), Taylan (dk.46) ( BB Erzurumspor )



Sarı kartlar: Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil (Kayserispor), İbrahim, Lokman (BB Erzurumspor ) - ERZURUM

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